В Кыргызстане впервые начали изготавливать уникальные мостовые балки

В Кыргызстане впервые начали изготавливать уникальные 18-метровые мостовые балки.

С помощью универсальной опалубки изготавливаются мостовые балки 9, 12, 15, 18 метров, а в ближайшее время будут выпускать и до 24 метров.

По словам внешнего управляющего ЗАО "Кум-Шагыл" Эрмека Кутманова, сегодня завод полностью восстановлен и работает.

«На сегодняшний день завод избавляется от долгов и идет на развитие. Мы освоили и начали выпускать новые производства и продукцию. Недавно были изготовлены 18-метровые мостовые балки. Такого еще никогда не было в истории этого завода. Уникальность мостовой балки заключается в ее универсальности, так как она достигает длины 12-18 метров», - сказал он.

На данный момент существует большой спрос на железобетон, так как в стране строятся дороги и мосты.

«Краны, оборудование для производства материалов были старые, часть из них не работает. Сейчас мы все восстанавливаем», - добавил управляющий завода.

Завод оснащен современной лабораторией, в которой опытные специалисты осуществляют контроль за качеством продукции с соблюдением технологии.

Отмечается, что изготовленные материалы будут отправлены на объекты только после прохождения лабораторной экспертизы.

«Мы получили заказ на 18 штук 18-метровых мостовых балок, и нам необходимо его выполнить в течение 3-х месяцев. На одну 18-метровую балку требуется 2,5 тонны арматуры и 7 кубометров бетона. Одну балку можно изготовить за 3 дня», — сказал специалист по железобетону Каныбек Дилдемуратов.

На заводе «Кум-Шагыл» выпускается 100 видов номенклатуры.

Кроме того, изготавливаются лотки диаметром 40, 60, 80, 100. Самые большие лотки производятся только на этом производстве.

Также в ближайшее время будут выпускаться электрические столбы.

Следует отметить, что если продукция будет изготавливаться в Кыргызстане, рыночная цена изделий будет намного ниже.

ЗАО «Кум-Шагыл» - крупнейшее предприятие по производству железобетонных изделий и нерудных материалов в Кыргызстане. Закрытое акционерное общество выпускает продукцию уже более 70 лет.

Кабар