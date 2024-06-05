Кыргызстану предложили сделать "ход конем", создав криптовалюту БРИКС

В Бишкеке хотят создать криптовалюту БРИКС "Алтын", а в Белом Доме разместить банк.

И это не фейк, а подробный анализ-предложение группы аналитиков Кыргызстана.

Внутри стран БРИКС идет перетягивание каната - все хотят, чтобы именно их валюта стала для стран организации общей. Тем более некоторые экономисты говорят о скором падении доллара, и все это на фоне того, что мир в тревоге от опасений начала ядерной войны.

В этой ситуации Кыргызстан, уверены эксперты, может сделать "ход конем". Директор Кыргызской товарно-сырьевой биржи Михаил Петров и директор аналитического клуба "Сингулярис" Улан Адамалиев предлагают в Кыргызстане создать криптовалюту стран БРИКС и назвать ее "Алтын", обеспечив золотовалютным запасом стран-участниц организации. Одновременно с этим в Доме правительства в Бишкеке, который президент планирует освободить, эксперты предлагают открыть одноименный банк.

Уже предлагали выпускать золотую валюту

Напомним, еще в июне 2023 года известный российский экономист, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев на Санкт-Петербургском экономическом форуме заявил, что вместо того, чтобы добывать золото, Кыргызстан может выпускать золотую валюту, которая станет новой мировой расчетной валютой. Тогда он пояснил, что на территории Кыргызстана расположено множество золоторудных месторождений, и просто добывать и продавать драгметалл - неперспективно. Одновременно он отметил, что эксперты отметили подъем экономики Кыргызстана. Тем более, что созданы все условия для свободного доступа на рынок, а потому предприниматели, в том числе из России активно открывают свой бизнес.

Однако, руководитель товарно-сырьевой биржи Михаил Петров считает, что на сегодняшний день рост экономики в Кыргызстане можно назвать временным. Поэтому, по его словам, надо найти способы для реального роста ВВП.

- В БРИКС проблема в том, что все хотят, чтобы валюта была стабильной в отличие от доллара, лимитировалась, как девальвирующая непрерывная и в то же время, чтобы был контроль со всех сторон. Поясним, что валюта, привязанная к золоту, не может девальвировать, она может только дорожать - ревальвировать.

Мы проанализировали, и пришли к выводу, что нужно сделать ход конем. Нужна маленькая страна, к которой бы все страны более-менее хорошо относились. Речь идет о крупных игроках - Индии, Китае, России и так далее. А Кыргызстан, как сердце Азии, более или менее лояльно относится ко всем странам.

Учитывая это, мы предприняли попытку разработать, как должно все выстраиваться с точки зрения больших стран. Чтобы всем было комфортно, нужно, чтобы был разработан протокол криптовалюты, которая выступала бы как обменная валюта между крупными странами, а потом между странами, входящими в БРИКС. Как условный актив, на который можно было обменять.

И второе - открытие банка стран БРИКС в Бишкеке, который мы бы предложили расположить в освобождающемся Белом Доме. Этот банк был бы независим от крупных стран и помогал делать транзакции. К тому же мы получим громадные преимущества как страна, в которой находится банк БРИКС.

Почему это должно сработать? Поясним. Если в основе обычных криптовалют нет ничего, пустота, фейк, а только доверие людей. То ей в противовес - валюта БРИКС должна быть обеспечена золотым запасом стран-участниц.

Полное отсутствие девальвации, мгновенный обмен в секунды, и в тоже время абсолютная безопасность. Чего не дает сейчас ни одна валюта в мире.

Криптомонетка - как золотой кирпич

Руководитель аналитического клуба "Сингулярис" Улан Адамалиев в этой связи напомнил, что неспроста российские эксперты предлагали создать Кыргызстану золотую валюту.

"Мы хотим пойти дальше, и поэтому предлагаем создать кибервалюту - это электронные деньги, но обеспеченные золотом.

Кибервалюта нужна именно сейчас для быстрого взаимодействия экономик стран БРИКС. Все страны смогут скинуться и сделать вклад золотым сертификатом, и в результате - выпуск золотой монеты.

При том, что сейчас все больше стран вступают в БРИКС, Кыргызстан удобен для финансовой логистики. У нас удачный часовой пояс, удачно расположена логистика, и мы находимся в центре Евразии.

После того как будет достроено президентское здание, Жогорку Кенеш может переехать в Дом правительства на Старой площади. Однажды в истории они уже работали там, на тот момент депутатов было 120, сейчас 90. Они остаются в городе, в центре, будут ближе к народу. А здание Белого Дома может быть переоборудовано под банк БРИКС.

И с этим предложением Кыргызстан может уже заходить в организацию БРИКС.

Автоматически Кыргызстан становится центром крупнейших экономик мира - столицей кибервалюты БРИКС со всеми вытекающими последствиями.

Если спросите, почему нужен именно Белый Дом? Ответ простой - потому что там уровень защиты очень выскойи, и само по себе большое здание, где могут разместить представителей всех стран БРИКС, которым также важна безопасность.

Осуществить подготовку к переходу может хорошо организованная команда профессионалов в кратчайшие сроки. Мы, к примеру, готовы к работе", - сказал Улан Адамалиев.

Эксперты представили свой анализ технических аспектов создания криптовалюты, обеспеченной золотом:

Сбор золотого резерва: Для обеспечения криптовалюты золотом потребуется физический золотой резерв. При этом странам не обязательно физически свозить свой золотой вклад в одно место. Каждая страна обеспечивает сохранность и наличие золота по принятому всеми положению. Важно обеспечить аудитирование золотого резерва для обеспечения прозрачности и доверия со стороны стран пользователей.

Обеспечение прозрачности и надежности: Для успеха проекта необходимо обеспечить прозрачность и надежность в отношении золотого резерва и его соответствия криптовалюте. Это включает в себя регулярное аудитирование резерва, разработку механизмов проверки подлинности золота и обеспечение возможности пользователей проверять статус резерва в реальном времени.

Обеспечение согласованности с законодательством и нормативными требованиями: При внедрении криптовалюты, обеспеченной золотом, важно учитывать законодательные и нормативные требования в различных юрисдикциях. Это включает в себя соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Обучение и поддержка пользователей: Обеспечение обучения и поддержки пользователей новой криптовалюте. Это включает в себя создание ресурсов, FAQ, онлайн-поддержки и образовательных материалов для пользователей.

Мониторинг и анализ результатов: После внедрения криптовалюты обеспеченной золотом важно проводить мониторинг её использования, анализировать результаты и вносить коррективы в стратегии в зависимости от обратной связи от пользователей и изменений на рынке.

Проект по внедрению криптовалюты, обеспеченной золотом, имеет потенциал привлечь интерес инвесторов и пользователей, предоставив им возможность использовать цифровые активы, которые обеспечены долговечным и стабильным физическим активом. При правильном выполнении и эффективном маркетинге такой проект может стать успешным и привлечь внимание инвесторов со всего мира.

Преимущества криптовалюты с золотым обеспечением

Криптовалюта, обеспеченная золотом, обладает рядом преимуществ, которые делают её привлекательным средством межбанковских платежей:

Стабильность и надежность: Золото исторически было одним из самых стабильных и надежных активов. Обеспечение криптовалюты золотом придает ей устойчивость, которая отсутствует у большинства традиционных криптовалют.

Прозрачность: Технология блокчейн обеспечивает прозрачность и надежность транзакций, что делает криптовалюту с золотым обеспечением привлекательной для банковских институтов.

Сокращение времени и затрат: Межбанковские платежи с использованием криптовалюты могут значительно сократить время и затраты, связанные с традиционными методами проведения транзакций.

Условия для внедрения криптовалюты с золотым обеспечением в межбанковские платежи.

Для успешного внедрения криптовалюты с золотым обеспечением в межбанковские платежи необходимо выполнение следующих условий:

Регулирование и нормативные требования: Банковские институты должны сотрудничать с регуляторами и соответствовать нормативным требованиям в отношении криптовалют и золота.

Безопасность: Внедрение криптовалюты с золотым обеспечением требует высокого уровня безопасности для защиты от мошенничества и хакерских атак.

Аудит и прозрачность: Банки должны обеспечить регулярное аудитирование золотого резерва, чтобы гарантировать его соответствие криптовалюте.

Мероприятия для успешного внедрения: Для успешного внедрения криптовалюты с золотым обеспечением в межбанковские платежи необходимо провести следующие мероприятия:

Пилотные проекты: Запуск пилотных проектов с участием нескольких банков для тестирования эффективности и безопасности новой системы.

Обучение персонала: Проведение обучающих программ для персонала банков по использованию и обработке криптовалюты с золотым обеспечением.

Создание стандартов и протоколов: Разработка стандартов и протоколов для обмена и хранения криптовалюты с золотым обеспечением между банками.

Заключение: Внедрение криптовалюты с золотым обеспечением в межбанковские платежи представляет собой потенциально перспективное направление развития финансовой индустрии. Однако для успешного внедрения необходимо соблюсти ряд условий, включая регулирование, безопасность и прозрачность. Проведение пилотных проектов и обучение персонала поможет снизить риски и обеспечить успешное внедрение криптовалюты с золотым обеспечением в межбанковские платежи.

Золотовалютный запас стран-членов БРИКС

Россия обладает одним из крупнейших золотовалютных запасов в мире. По состоянию на начало 2022 года, официальные золотовалютные резервы России составляли около 2300 тонн золота, что делает её одним из крупнейших держателей золота в мире.

Китай также обладает значительными золотовалютными резервами. К началу 2022 года, официальные золотовалютные запасы Китая составляли около 1948 тонн. Китай активно увеличивает свои золотовалютные резервы в последние годы, стремясь диверсифицировать свои резервы валют.

Индия также является значительным держателем золота. По состоянию на начало 2022 года, официальные золотовалютные резервы Индии оценивались примерно в 695 тонн. Золото играет важную роль в культуре и экономике Индии, что отражается и в её золотовалютных резервах.

Бразилия также имеет золотовалютные резервы, хотя они могут быть меньше по сравнению с другими странами-членами БРИКС. На начало 2022 года, официальные золотовалютные запасы Бразилии составляли около 67 тонн.

Южная Африка, как и другие страны в составе БРИКС, также имеет определенные золотовалютные резервы. На начало 2022 года, официальные золотовалютные запасы Южной Африки оценивались примерно в 125 тонн.

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