Сотрудники ГКНБ КР поздравили воспитанников реабилитационного центра «Оберег», где воспитываются дети с инвалидностью 1-2 группы

Бишкек, "Саясат.kg". Во исполнение поручения генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева, ГКНБ КР была оказана материальная помощь реабилитационному центру.

31 мая 2024 года, сотрудники ГКНБ КР по поручению заместителя Председателя КМ - Председателя ГКНБ КР генерал-лейтенанта Ташиева К.К. поздравили воспитанников реабилитационного центра «Оберег» г.Бишкек (далее – РЦ) с Международным днем защиты детей.

Ранее, в адрес Председателя ГКНБ КР генерал-лейтенанта Ташиева К.К. обратились работники реабилитационного центра «Оберег», в котором воспитывают и обучают адаптации лиц с ОВЗ с просьбой оказать посильную помощь.

РЦ «Оберег» осуществляет деятельность, направленную на коррекционную помощь и всесторонне развитие детей, подростков и молодых людей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). В указанном центре воспитываются ребята с самыми тяжелыми физическими и психическими заболеваниями, такими как: ДЦП, эпилепсия (тяжелая), синдром Дауна, умственная отсталость, аутизм, глухость, опухоль головного мозга, микроцефалия (все указанные заболевания являются тяжелыми заболеваниями, которые признаются 1 и 2 группами инвалидности (нерабочая группа).

На данный момент в РЦ «Оберег» 50 воспитанников, из них 20 человек находятся в круглосуточной группе (5-ти и 7-ми дневное). 8 человек проживают на постоянной основе (2-е сирот на полном попечении реабилитационного центра).

Во исполнение поручения генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева, ГКНБ КР была оказана материальная помощь реабилитационному центру.

Кроме того, сотрудники ГКНБ КР в торжественной обстановке от имени Главы и коллектива комитета поздравили воспитанников данного центра с праздником вручили подарки и оказали материальную помощь. Также, учитывая специфику работы воспитателей и педагогов (психологи, дефектологи, логопеды) им были переданы денежные средства в качестве премии.

В свою очередь, руководство и коллектив РЦ «Оберег» выразили благодарность главе и коллективу ГКНБ КР.

В завершении мероприятия коллективу РЦ «Оберег» доведено о том, что в начале учебного года, Председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев планирует лично посетить их организацию и оказать всестороннюю поддержку в их нелегкой работе.