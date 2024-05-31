Сотрудники ГКНБ КР поздравили воспитанников специальной дошкольной образовательной организации №48

Бишкек, "Саясат.kg". В свою очередь, руководство и коллектив СДОО выразили благодарность главе и коллективу ГКНБ КР.

31 мая 2024 года, сотрудники ГКНБ КР по поручению заместителя Председателя КМ - Председателя ГКНБ КР генерал-лейтенанта Ташиева К.К. поздравили воспитанников специальной дошкольной образовательной организации №48 Свердловского района г.Бишкек (далее – СДОО) с Международным днем защиты детей.

Ранее, в адрес Председателя ГКНБ КР генерал-лейтенанта Ташиева К.К. обратилась директор СДОО Р.Сулайманкулова с просьбой оказать содействие по благоустройству указанной организации и приобретении мебели.

Так, СДОО №48 находящееся в ведении мэрии г.Бишкек является единственным в стране специализированным учреждением (с круглосуточным воспитанием) для детей с нарушением интеллектуального развития, слуха и речи. В настоящее время в 10 группах воспитываются 230 детей, из них ночные группы 6 (60 детей).

Во исполнение поручения генерал-лейтенанта Ташиева К.К., ГКНБ КР были проведены соответствующие работы по благоустройству СДОО (заменено покрытие детской площадки (искусственный газон), отремонтирован холодильник, проведены малярные работы, заменены люки канализации и т.д.).

Кроме того, сотрудники ГКНБ КР в торжественной обстановке от имени Главы и коллектива комитета поздравили воспитанников данного учреждения с праздником и вручили игрушки. Также, учитывая специфику работы воспитателей и педагогов в количестве 53 человек (сурдопедагоги, дефектологи, логопеды) им были переданы денежные средства в размере 265 тыс. сомов в качестве премии.

В свою очередь, руководство и коллектив СДОО выразили благодарность главе и коллективу ГКНБ КР.

В завершении мероприятия коллективу СДОО доведено о том, что в начале учебного года, Председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант Ташиев К.К. планирует лично посетить их организацию и оказать всестороннюю поддержку в их нелегкой работе.