С 1 июня начнут отключать газ неплательщикам

Бишкек, "Саясат.kg". Оплату можно произвести любым доступным способом, в том числе посредством электронных кошельков MEGAPAY, O!Деньги, Balance.kg.

Газовые службы «Бишкекгаз», «Чуйгаз», «Ошгаз» и «Джалалабатгаз» уведомляют, что с 1 июня 2024 г. подача природного газа будет приостановлена абонентам, у которых накопилась задолженность по оплате от двух и более месяцев.

В последующем, чтобы снова подключиться к системе газоснабжения , абоненту необходимо будет сделать следующее:

1) Погасить полную сумму задолженности. Оплату можно произвести любым доступным способом, в том числе посредством электронных кошельков MEGAPAY, O!Деньги, Balance.kg;

2) Предоставить квитанцию о погашении задолженности и написать заявление в офисах обслуживания населения на подключение;

3) Оплатить стоимость подключения в офисах обслуживания населения;

Ввиду требований к безопасности системы газоснабжения, подача природного газа будет возобновлена в течение 3-х рабочих дней.

Газовые службы отмечают, что неплательщиков неоднократно уведомляли о важности оплаты за потребленный природный газ ввиду необходимости своевременного исполнения контрактных обязательств перед внешним поставщиком газа.

Информацию о сумме задолженности/баланс на первое число месяца можно получить на следующих платформах:

1. Справочная служба 4444 (звонок с мобильного бесплатный);

2. Сайт www.gazprom.kg ;