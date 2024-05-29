Врачи из Кувейта провели в Бишкеке 48 сложных операций

Медики из Кувейта согласно подписанного с Минздравом КР меморандума периодически приезжают в НЦОМиД.

За неделю медицинская бригада в составе 28 человек из Кувейта проконсультировали 60 детей и по показаниям провели 48 сложнейших хирургических операций, сообщили в Национальном центре охраны материнства и детств.

Медики из Кувейта согласно подписанного с Минздравом КР меморандума периодически приезжают в НЦОМиД.

Они прооперировали 5 детей со сложнейшей урологической патологией. К примеру, операция по поводу гермафродитизма выполнялась в течение 7 часов. Коррекция при урогенитальном синусе продолжалась до 12 часов. Выполнены три лапароскопических операций по поводу гидронефроза, уретерогидронефроза длительностью по 4-6 часов. Послеоперационные состояния всех пациентов были удовлетворительными и они выписаны домой.

Всего к врачам из Кувейта в отделение челюстно-лицевой хирургии обратилось 16 детей, из них прооперированы 13 детей. Дети имели приобретенные или врожденные хирургические патологии челюстно-лицевой области.

Проконсультировано 19 детей с патологией глаз. По этому отделению всего было прооперировано 17 детей. 10 детей имели проблемы с развитием глазного яблоко (косоглазие) и 7 детей с оптическими средами глаз (катаракта).

В отделении новорожденных с хирургической патологией прооперированы 13 детей. В числе хирургических патологии такие как: врожденный порок развития желудочно-кишечного тракта, атрезия ануса, ректо-уретральный свищ, персистирующая клоака, атрезия тонкого кишечника IIIб тип, синдром яблочной кожуры, ректо-вестибулярный свищ. параэзофагеальная грыжа, болезнь Гиршпрунга и другие.

Состояние детей в целом удовлетворительные и они с рекомендациями хирургов выписаны домой.

АКИпресс