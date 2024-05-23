Видео - По факту похищения человека задержан родственник К.Асанбека

Бишкек, "Саясат.kg". Следственно-оперативные - мероприятия продолжаются.

ГКНБ КР в рамках мер реализации государственной политики по борьбе с организованными преступными группами получены сведения в отношении отдельных лиц, которые пользуясь покровительством т.н. «вора в законе» К.Асанбека оказывали давление на государственных служащих с целью достижения своих интересов.

В частности, в процессе проводимых мероприятий получены заявительские материалы о том, что родственники К.Асанбека «Дж.Э.А.» и «Дж.С.А.» путём физического насилия, незаконно лишают свободы отдельных депутатов местного кенеша «за непослушания». В результате принятых мер, в рамках возбужденного уголовного дела проведены ряд оперативно-розыскных и следственных мероприятий.

В настоящее время, по факту похищения человека «Дж.Э.А.» водворён в ИВС г.Каракол, следственно-оперативные - мероприятия продолжаются.