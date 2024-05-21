Кыргызстан намерен в ближайшие годы экспортировать клубнику на $1 млрд

Производители и экспортеры рассказали, что ставят перед собой большие планы...

Производители и экспортеры клубники планируют в ближайшие годы экспортировать эту ягоду на сумму до 1 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Зампред кабмина, министр сельского хозяйства Бакыт Торобаев встретился с экспортерами клубники. Обсуждался вопрос увеличения поставок за рубеж.

Производители и экспортеры рассказали, что ставят перед собой большие планы: увеличить среднюю урожайность клубники до 20 тонн с гектара, чтобы увеличить экспорт до 1 миллиарда долларов.

Sputnik