Кыргызстан намерен в ближайшие годы экспортировать клубнику на $1 млрд

Производители и экспортеры рассказали, что ставят перед собой большие планы...
Производители и экспортеры клубники планируют в ближайшие годы экспортировать эту ягоду на сумму до 1 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
Зампред кабмина, министр сельского хозяйства Бакыт Торобаев встретился с экспортерами клубники. Обсуждался вопрос увеличения поставок за рубеж.
Производители и экспортеры рассказали, что ставят перед собой большие планы: увеличить среднюю урожайность клубники до 20 тонн с гектара, чтобы увеличить экспорт до 1 миллиарда долларов.
Sputnik