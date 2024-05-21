Главы МИД Кыргызстана и Пакистана встретились в Астане. Что обсуждали?

Стороны решили в ближайшее время провести межмидовские консультации по политическим вопросам, а также в консульско-правовой сфере.

В рамках заседания Совета министров иностранных дел стран - членов ШОС состоялась двусторонняя встреча главы МИД Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхак Даром. Об этом Kaktus.media сообщили в МИД КР.

​Сообщается, что стороны обсудили развитие сотрудничества в таких сферах, как торговля, инвестиции, текстильная промышленность, туризм, образование, здравоохранение и другие. Особое внимание уделили активизации экономической дипломатии, культурно-гуманитарных связей между двумя странами, а также обмену визитами на высшем и высоком уровнях.

​Стороны отметили роль межправительственной кыргызско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и взаимодействие двух стран по субрегиональному энергетическому проекту "CASA-1000".

"​По итогам встречи стороны договорились направить усилия на повышение динамики взаимных визитов, укрепление взаимодействия по линии деловых кругов двух стран", - говорится в сообщении.

Стороны решили в ближайшее время провести межмидовские консультации по политическим вопросам, а также в консульско-правовой сфере.

Также стало известно, что участники встречи обсудили конфликт между кыргызстанцами и студентами из Пакистана, произошедший в Бишкеке.

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Напомним, вечером 13 мая в одном из хостелов в восточной части Бишкека произошла драка между местными и иностранными гражданами.

Спустя четыре дня - 17 мая - в районе Чуй/Курманджан Датки начались массовые беспорядки. Точное количество участников неизвестно, сообщалось, что в них могли участвовать от 700 до 1 000 человек. При этом в соцсетях распространились видео с погромами одного из общежитий, где проживают иностранцы. Зафиксированы моменты их избиения. Были также случаи с мародерством.

По тревоге были подняты все милицейские наряды города. Погромщиков удалось оттеснить от места жительства иностранных студентов - у общежитий иностранных студентов была выставлена защита. При этом собравшиеся не стали расходиться. Было подтянуто больше сил и техники. Участники потребовали встречи с руководством. К 5 утра митингующие разошлись.

Известно, что в ходе инцидента за медпомощью обратились 29 человек, из которых 15 человек были доставлены в Городскую больницу скорой помощи и Национальный госпиталь, остальным была оказана помощь на месте.



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