Акыйкатчы призвала госорганы обеспечить соблюдение прав военнослужащих

Акыйкатчы (Омбудсмен ) КР Джамиля Джаманбаева призывает государственные органы обеспечить соблюдение прав военнослужащих.

"Вопрос соблюдения прав призывников, рядовых солдат и офицеров на сегодня стоит остро. Требуется принятие срочных мер для обеспечения прав и защиты их здоровья", - заявила Омбудсмен.

Акыйкатчы настоятельно требует от соответствующих государственных органов неукоснительного соблюдения прав призывников.

"Как известно, по закону призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, годные к военной службе по медицинским показателям и физическим данным. И эти нормы закона не должны нарушаться ни при каких обстоятельствах. Нельзя отправлять ребят с заболеваниями в армию", - сказала Омбудсмен.

Сотрудники института провели мониторинг в Военном госпитале Министерства обороны КР. Такие меры были приняты для предупреждения фактов насилия в отношении солдат в армии.

Согласно данным журнала регистрации в военный госпиталь с 1 января по 26 марта 2024 года всего обратилось 607 человек, из них 139 - рядовые солдаты (21%).

Всего в 2023 году в военный госпиталь обратились 2 160 военнослужащих, из них 663 - рядовые солдаты (31%).

Из прошедших медицинское обследование и лечение военнослужащих в 2023 году у 37 солдат выявлены почечные заболевания, а в 2024 только за первый квартал с такие же заболевания установлены у 21 солдата. В 2023 году у 87 солдат выявлено варикоцеле, а в 2024 только за первый квартал с таким заболеванием обратилось 42 рядовых.

Как известно, варикоцеле может быть одной из причин бесплодия.

При мониторинге установлено, что одна из причин, по которой солдаты срочной службы поступают в военный госпиталь, - обострение вследствие физических нагрузок имеющихся у солдат хронических или иных заболеваний, которые не были выявлены во время медкомиссии.

Согласно данным Минобороны, представленным институту Омбудсмена, при проведении медкомиссии не проводится проверка внутренних органов, так как отсутствуют на местах аппараты УЗИ.

Кроме этого, в военный госпиталь направляют военнослужащих с различными травмами. В таких случаях согласно уставу сообщают в соответствующие службы, в том числе в военную прокуратуру.

За первый квартал 2024 года в военную прокуратуру направлено 16 таких уведомлений. Из них 10 солдат служат в войсковой части №73809.

Институт Омбудсмена направил в военную прокуратуру официальный запрос касательно принятых мер по обеспечению прав солдат, получивших различные травмы во время несения службы.

Согласно данным военной прокуратуры за первый квартал 2024 года всего в военный госпиталь обратились 15 военнослужащих.

По каждому факту военная прокуратура провела доследственную проверку; по 9 фактам отказано в возбуждении уголовного дела, по шести фактам по итогам доследственной проверки принято решение составить справки и направить командирам воинских частей для информирования.

Так, согласно данным, выявленным сотрудниками Института Омбудсмена при мониторинге военного госпиталя, 15 военнослужащих получили следующие травмы: переломы ребер, различные травмы ног, рук травматическая контузия и другие. Двое солдат попали в военный госпиталь вследствие того, что проглотили иголку.

В официальном ответе военной прокуратуры говорится, что по определенным фактам солдаты получили такие травмы в результате неосторожных действий самих же военнослужащих.

Акыйкатчы настоятельно требует от военной прокуратуры обеспечить надлежащий надзор за точным и единообразным исполнением законодательных актов органами военного управления, воинскими частями, соединениями, военно-учебными заведениями, учреждениями и другими воинскими формированиями, дислоцирующимися на территории страны.

"Некоторые солдаты даже после сильного избиения не рассказывают о случившемся. Поэтому защита их прав должна быть в особом фокусе у соответствующих государственных органов", - заявила Акыйкатчы.





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