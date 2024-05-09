Пресечена деятельность подпольных цехов по производству кустарной алкогольной продукции на территории Иссык-Кульской области

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время ГКНБ КР проводятся дополнительные мероприятия по привлечению к ответственности лиц, организовавших указанную незаконную деятельность...

ГКНБ Кыргызской Республики совместно с Госалкоагентством в рамках проводимой работы по пресечению нелегального оборота спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции выявлена и пресечена деятельность подпольных цехов по производству кустарной алкогольной продукции на территории Иссык-Кульской области.

Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что данные цеха с использованием специального оборудования осуществляли изготовление кустарной контрафактной продукции в нарушении действующего законодательства, без соответствующей регистрации и нарушений норм производства, качество которой негативно влияет на здоровье населения страны.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дополнительные мероприятия по привлечению к ответственности лиц, организовавших указанную незаконную деятельность, а также проводятся мероприятия по установлению аналогичных подпольных цехов на территории республики.