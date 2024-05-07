Этническим кыргызам на обучение в вузах КР выделено 75 квот на 2024-2025 учебный год.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки КР.
В конкурсе могут принимать участие этнические кыргызы - граждане Таджикистана, Узбекистана, Китайской Народной Республики, Турции, Казахстана и Исламской Республики Пакистан.
Для участия в конкурсном отборе кандидаты должны зарегистрироваться и загрузить все необходимые документы в онлайн-системе министерства http://student.edu.gov.kg/, раздел «прием этнических кыргызов, проживающих за рубежом, в высшие учебные заведения КР на 2024-2025 учебный год», а также заполнить все необходимые поля до 23.59 часов 27 июня 2024 года.
Перечень необходимых документов:
- копия паспорта либо свидетельства о рождении (в случае отсутствия паспорта), переведенная на русский или кыргызский язык, нотариально заверенная.
- копия документа об образовании (аттестат или диплом), с приложениями, переведенная на русский или кыргызский язык, нотариально заверенная.
- справка о составе семьи.
- сертификаты, грамоты, дипломы, подтверждающие достижения кандидатов в академической сфере (при наличии).
- медицинская справка 086-у.
- справка об отсутствии ВИЧ/СПИД.
Внимание, заявки, содержащие неполный пакет документов, будут автоматически отклонены.
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