Этническим кыргызам на обучение в вузах КР выделено 75 квот

Этническим кыргызам на обучение в вузах КР выделено 75 квот на 2024-2025 учебный год.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки КР.

В конкурсе могут принимать участие этнические кыргызы - граждане Таджикистана, Узбекистана, Китайской Народной Республики, Турции, Казахстана и Исламской Республики Пакистан.

Для участия в конкурсном отборе кандидаты должны зарегистрироваться и загрузить все необходимые документы в онлайн-системе министерства http://student.edu.gov.kg/, раздел «прием этнических кыргызов, проживающих за рубежом, в высшие учебные заведения КР на 2024-2025 учебный год», а также заполнить все необходимые поля до 23.59 часов 27 июня 2024 года.

Перечень необходимых документов:

- копия паспорта либо свидетельства о рождении (в случае отсутствия паспорта), переведенная на русский или кыргызский язык, нотариально заверенная.

- копия документа об образовании (аттестат или диплом), с приложениями, переведенная на русский или кыргызский язык, нотариально заверенная.

- справка о составе семьи.

- сертификаты, грамоты, дипломы, подтверждающие достижения кандидатов в академической сфере (при наличии).

- медицинская справка 086-у.

- справка об отсутствии ВИЧ/СПИД.

Внимание, заявки, содержащие неполный пакет документов, будут автоматически отклонены.

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