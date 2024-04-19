В Оше сформирована группа медиков для проведения операции по трансплантаци печени

В клинике ОшГУ планируется проведение операций по трансплантации печени. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев рассказал подробности.

Он отметил, что клиника готова к трансплантации печени. Необходимое оборудование будет закуплено, для этого будет проведен тендер.

«Пересадка печени требует тщательной подготовки. Мы знаем, что важно именно дооперационный и послеоперационный периоды. Однако в клинике всего 150 коек, и необходимо дополнительные койки, поэтому мы подключили Ошскую областную больницу, где имеется отделение гепатологии. В больнице лечатся пациенты с заболеваниями печени», - сказал он.

Бейшеналиев добавил, что будет сформирована группа медиков, которая будет заниматься операцией по трансплантации печени из числа врачей ОшГУ, Ошской областной больницы и Ошской городской больницы.

«В Оше нет лаборатории, которая позволяет определить совместимость донора и реципиента. Такие анализы мы будем проводить в Бишкеке. Команда создана и прошла обучение. Также отправим медиков на обучение в Турцию на месяц или дольше», - добавил он.

Первая операция по пересадке печени на базе клиники будет проведена совместно с врачами клиники имени Тургута Озала университета Турции.

АКИpress