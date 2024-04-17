Генпрокурор Кыргызстана рассказал, в отношении каких депутатов и судей были возбуждены уголовные дела

Зулушев рассказал, на каком этапе находятся дела.

В 2023 году в отношении судей было возбуждено 11 уголовных дел, сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев 16 апреля на совместном заседании двух комитетов, сообщает АКИpress.

«По итогам следствия 4 дела были направлены в суд, производство 3 дел было прекращено, 2 дела были объединены, 1 дело расследуется», — рассказал он.

Зулушев рассказал, на каком этапе находятся дела.

Было возбуждено два дела в отношении судьи Лейлекского районного суда Жапарова. Рассматривается вопрос направления в дисциплинарную комиссию для лишения его неприкосновенности.

Расследуется уголовное дело в отношении судьи Ошского городского суда Малдыбаева. Материалы также направлены для лишения его иммунитета.

Было возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего судьи Тонского районного суда Карымбековой. Находится в рассмотрении Каракольского городского суда.

Дело в отношении судьи Ленинского суда Бишкека Кенжебаева находится на рассмотрении Первомайского районного суда.

Дело в отношении судьи Бишкекского городского суда Илиязовой находится на рассмотрении Первомайского районного суда.

По делу в отношении судьи Свердловского районного суда Бишкека Адимова Первомайский райсуд оштрафовал его на 2 млн сомов.

Дело в отношении бывшего судьи Октябрьского районного суда Бишкека Абдыкалыкова находится на рассмотрении в Первомайском районном суде.

Дело в отношении бывшего судьи Верховного суда Калиевой было прекращено в связи с ее болезнью.

В 2023 году в отношении четырех депутатов Жогорку Кенеша возбуждены уголовные дела. Об этом на совместном заседании парламентских комитетов Курманкул Зулушев.

По его словам, три дела направлены в суд на рассмотрение, одно прекращено.

«Уголовное дело в отношении экс-депутата Жаныбека Абирова прекращено за примирением сторон. В отношении Омурбека Бакирова, Эмиля Жамгырчиева и Адахана Мадумарова дела направлены в суды», — отметил глава надзорного органа.

Отметим, что сегодня Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша и Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша в ходе совместного заседания заслушали отчет Генерального прокурора Кыргызской Республики.

Отчет о состоянии законности в стране в 2023 году и проделанной органами прокуратуры работе по ее укреплению представил Генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, Генеральной прокуратурой за 2023 год в рамках полномочий по надзору за точным и единообразным исполнением законов было проведено 7922 проверок, в результате которых было выявлено 19 160 нарушений законодательства, на устранение которых внесено 9 370 актов прокурорского реагирования, по которым привлечено к дисциплинарной ответственности 5 242 должностных лиц. По итогам работы органов прокуратуры за 2023 год, в части возмещения ущерба государству по актам прокурорского реагирования сумма возмещения составила более 738 млн сомов в денежном выражении, более 11 млрд сомов в натуральном виде. Курманкул Зулушев также рассказал о работе Генеральной прокуратуры и органов прокуратуры в сферах противодействия коррупции, устранения нарушений и восстановления прав несовершеннолетних и женщин, защиты прав и свобод граждан.

В ходе обсуждения депутат Гуля Кожокулова отметила, что в отчете должны быть конкретные примеры, особое внимание обратив на порядок привлечения группы захвата при задержании подозреваемых, основные приоритеты органов прокуратуры по надзору за точным и единообразным исполнением законов. Она также заявила о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц за бездействие по обращениям Асель Ногойбаевой, подчеркнув, что она неоднократно обращалась за помощью к правоохранительным органам.

Депутат Айсулуу Мамашова подняла вопросы по защите прав женщин от семейного насилия, ответственности правоохранительных органов за их бездействие и равнодушие.

Депутат Дастан Бекешев поднял вопросы о работе районных органов прокуратуры, добавив вопрос по ситуации вокруг граждан, которых выселили из дома по улице Суеркулова в Бишкеке. Депутат Алишер Эрбаев поднял вопросы о состоянии законности, в том числе о проделанной органами прокуратуры работы по ее укреплению. Депутат Мейкинбек Абдалиев отметил, что необходимо разработать соответствующее положение по рассмотрению дел несовершеннолетних правонарушителей. Он также обозначил вопросы о механизмах экстрадиции кыргызстанских граждан в республику, причинах их отказа в экстрадиции.

Депутат Динара Ашимова подняла вопрос о надзоре по исполнению законов в сферах экологии, обеспечения радиационной безопасности населения.

По итогам обсуждения, комитеты приняли к сведению отчет Генерального прокурора о состоянии законности в 2023 году и о проделанной органами прокуратуры работе по её укреплению.

K-News