Медики напоминают: вакцинация не приводит к аутизму

Специалисты Республиканского центра иммунопрофилактики напоминают: между прививками и аутизмом нет никакой связи.

"Все международные специалисты пришли к однозначному выводу, который подтверждается результатами исследований, что прививки в целом и прививка от кори, эпидемического паротита и краснухи, в частности, не приводят к аутизму", - подчеркнули они.

Сообщается, что в 1999 году исследователь Брент Тейлор (Brent Taylor) и его коллеги провели тщательно контролируемое исследование, в рамках которого они проверяли связь между прививкой от кори, эпидемического паротита и краснухи и развитием аутизма. Они проверили данные о 498 детях, страдающих от аутизма и от нарушений аутистического характера. Для исследования были выбраны записи о детях, страдающих от аутизма, в округе Северная Темза (Англия) до 1988 года (в 1988 году эту прививку добавили в календарь прививок в Великобритании) и после.

Ученый пришел к следующим выводам.

Процент привитых детей был одинаков среди детей, страдающих от аутизма, и среди детей, не страдающих от этого расстройства.

Не были выявлены различия в возрасте, в котором был диагностирован аутизм у привитых детей и у непривитых.

Промежуток времени от вакцинации до первых симптомов аутизма был различным в каждом случае.

"Эти выводы подтверждают, что биологическая связь между прививкой и заболеваемостью отсутствует", - отметили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По данным специалистов, другие исследования, которые опубликовала исследователь Натали Смит (Natalie Smith) в научном журнале Journal of American Medical Association, и исследования, которые опубликовал исследователь Гершель Джик (Hershel Jick) в издании British Medical Journal, показали, что большее количество известных случаев заболеваний аутизмом среди детей не связано с вакцинацией.

"О самом большом исследовании, проверявшем связь между прививками и аутизмом, было сообщено в престижном американском издании The New England Journal of Medicine в ноябре 2002 года. В этом исследовании приняли участие 537 тыс. детей из Дании, часть которых была привита, а часть – нет. Их проверили спустя шесть лет после вакцинации, и выяснилось, что распространенность аутизма среди детей, которые были привиты, и детей, которые не были привиты, была равна", - указали в центре.

Самый эффективный и безопасный способ предотвратить тяжелые болезни – вакцинация!

Напомним, в Кыргызстане продолжается рост заболеваемости корью. Вспышка началась в начале 2023 года, в итоге заболевших в прошлом году было 7 046. Из-за осложнений заболевания скончались девять детей. По данным на 28 марта, с начала года в Кыргызстане зарегистрировано 6 545 случаев кори.

Основной причиной роста заболеваемости остается большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи. Специалисты призвали родителей не верить в мифы и узнавать информацию о вакцинации из надежных источников.

В ответ на вспышку заболевания Минздрав изменил возраст получения прививки от кори. Теперь вторую дозу вакцины дети будут получать в два года, а не в шесть лет. Для удобства родителей в Республиканском центре укрепления здоровья показали, как теперь выглядит обновленный Национальный календарь профилактических прививок.



