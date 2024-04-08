Видео - Задержанных в Бишкеке членов транснациональной ОПГ передали Азербайджану

Бишкек, "Саясат.kg". Они готовили покушение на первых лиц КР...

ГКНБ КР по запросам официальных властей Азербайджанской Республики передали представителям МВД ранее задержанных членов транснациональной ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба комитета.



Отметим, что 22 марта ГКНБ КР в рамках уголовного дела возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.261 ч.2 Уголовного Кодекса КР, на пересечении улиц Киевская – Советская города Бишкек, были выявлены и задержаны 5 граждан Азербайджанской Республики, являющиеся членами транснациональной ОПГ, а также имеющие причастность к ряду противозаконных действий, связанных с незаконной деятельностью ОПГ.

Установлено, что 20.03.2024 года через КПП «Ак-Жол» автодорожный на территорию КР прибыли 5 граждан Азербайджанской Республики, в частности А.В.С., 1971 г.р., Б.С.О., 1984 г.р., А.М.О., 1982 г.р., Б.Н.О., 1992 г.р., М.З.О., 1992 г.р., которые в целях распространения и укрепления своего криминального влияния, в том числе преступной идеологии, а также совершения особо тяжкого преступления заказного убийства.

В ходе производства оперативно-следственных мероприятий установлено, что указанные лица действительно имеют отношение к преступным группировкам, в связи с тем, что данные лица представляют опасность для граждан Кыргызской Республики, а также согласно ранее установленной договоренности с правоохранительными органами Азербайджана по их запросу, 07.04.2024 года на территории международного аэропорта Манас последние были переданы официальным представителям МВД Азербайджанской Республики.