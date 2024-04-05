Теракт в «Крокус Сити Холле». Обстановка в московских аэропортах стабильная – МИД

В целом обстановка в московских аэропортах стабильная.

Об этом сегодня в эфире «Биринчи радио» сообщил 1-й секретарь консульского департамента МИД КР Бакыт Асаналиев.

По его словам, 51 гражданин Кыргызстана, которых не впустили в Россию, были вынуждены вернуться в страну. Перелет им организовала авиакомпания «Аэрофлот». Посольство продолжает мониторить ситуацию в аэропортах, и обстановка относительно стабильная. Как сообщают сотрудники посольства КР в России, скопления граждан КР не наблюдается, как в первый день.

«Российская сторона не делала никаких официальных заявлении о недопуске граждан из ЦА или из определенных стран на свою территорию. Также и мы не можем запретить гражданам не ехать в РФ. Мы всего лишь просили, чтобы они воздержались от поездок, пока Россия не снимет усиленный режим. Когда этот режим будет снят, пока неизвестно», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Кабар