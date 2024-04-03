ГКНБ: По факту понуждение к действиям сексуального характера задержан иностранный гражданин

Бишкек, "Саясат.kg". На сегодняшний день продолжаются соответствующие оперативные мероприятия...

30 марта 2024 года, ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, на территории г.Бишкек задержан гражданин Египта «Е.А.Р.С.» 2000 г.р., который пребывая в столице, знакомился с молодыми девушками и в последующем приглашал на совместный отдых, при этом все происходящие процессы (употребление спиртных напитков, наркотических веществ, интим и т.п.) скрыто фиксировал на аудио-видео записывающие устройства и запугивал последних обнародованием видеоматериалов в социальных сетях Интернет (путем запугивания и шантажа, вымогательства денежных средств и дальнейшего понуждения к действиям сексуального характера).

ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по ст.156 УК КР «Понуждение к действиям сексуального характера» и 30.03.2024 года иностранный гражданин водворен в СИЗО №1 г.Бишкек сроком на 2 месяца.

На сегодняшний день продолжаются соответствующие оперативные мероприятия, направленные на выявление других лиц, пострадавших от противоправных действий указанного иностранного гражданина.