В большинстве случаев мошенники звонят на стационарные телефоны пожилым людям, - милиция

По его словам, поступающие звонки были связаны с имитацией голоса близкого родственника, который просит о помощи.

В большинстве случаев мошенники звонят на стационарные телефоны пожилым людям. Об этом сообщил сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД Мелис Адырбеков в эфире «Биринчи радио».

По его словам, поступающие звонки были связаны с имитацией голоса близкого родственника, который просит о помощи.

«В большинстве случаев потерпевшими оказывались пожилые люди. Если позвонил сын или дочь, на лекарство деньги нужны, естественно, они думают, что их близкие попали в такую ситуацию. Передавали деньги от 20 тыс. сомов до 500 тыс. сомов», - рассказал он.

По информации Мелиса Адырбекова, в Бишкеке больше всего стационарных телефонов установлены в Октябрьском районе. Из 1273 случаев телефонного мошенничества за месяц в этом районе зарегистрировано наибольшее количество случаев — 443.

Старший оперуполномоченный ГУУР МВД Самат Алсеитов призвал кыргызстанцев не разглашать свои персональные данные.

«По статистике за последнее время цифры немного снижаются. Информация о преступлениях в полной мере не доходит до граждан, где-то люди не осведомлены об этих схемах», - сказал он и призвал другие госорганы и организации подключаться к оповещению граждан.

АКИpress