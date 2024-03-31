Дело о яйцах на 2 миллиона. Заключенного СИЗО заподозрили в мошенничестве

Сотрудники МВД и СИН пресекли деятельность группы мошенников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как уточняется, в январе 2024 года в милицию обратился житель Оша А. Ш. Он просил принять меры в отношении группы людей, которые, по его словам, обманом завладели 462 коробками куриных яиц на общую сумму 1 млн 900 тыс. 176 сомов.

В милиции Базар-Коргонского района возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Вскоре сотрудники МВД совместно с СИН при Минюсте установили, что А. А., содержащийся в СИЗО-1, вступил в сговор с Т. Т. Они, обманув потерпевшего, получили заказ на перевозку яиц из Сокулукского района в Ош. По версии следствия, злоумышленники продали яйца на рынке Базар-Коргонского района, а полученные деньги присвоили.

В МВД сообщают, что А. А. (находящийся в СИЗО) был задержан, ему предъявлено обвинение. Следствие продолжается, ведется поиск других участников преступной группы.



URL: https://kaktus.media/498389