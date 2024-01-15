В детской больнице Бишкека скончался двухлетний ребенок. Начата проверка

В Городской детской больнице Бишкека скончался двухлетний ребенок.

Об этом сообщили родственники семьи мальчика.

Известно, что у малыша поднялась высокая температура, в связи с чем родители обратились в больницу. Они заверяют, что с сыном все было в порядке, но через пару часов медики сообщили им о смерти ребенка. Врачей обвиняют в халатности.

Главный врач стационара Акылбек Маманов озвучил свою версию ЧП. По его данным, ребенка привезли 13 января. Его мама рассказала, что сын болеет второй день. При поступлении поставлен диагноз «ОРВИ, острая стенозирующая ларинготрахея».

Главврач отмечает, что в больнице действовали по протоколу, рядом были и родители. Первичную помощь медики оказали, также улучшили состояние пациента, проведена ингаляция, был подключен кислород, сатурация повышена до 96-98. Мальчик был в сознании.

«Он был на руках родителей, ждали скорую. В течение нескольких минут состояние резко ухудшилось. Дежурные врачи направили ребенка в реанимацию, было сделано все возможное. К сожалению, через час мальчик скончался», — сказал Акылбек Маманов.

Родители ребенка обратились в милицию.

В УВД Октябрьского района проинформировали, что начата доследственная проверка, назначены необходимые экспертизы.



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