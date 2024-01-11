Каких специалистов надо готовить в вузах, рассказал ректорам Акылбек Жапаров

Бишкек, "Саясат.kg". Глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров встретился с ректорами государственных высших учебных заведений.

Глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров встретился с ректорами государственных высших учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По словам Акылбека Жапарова, региональным вузам необходимо тесно сотрудничать с местными органами власти в разработке плана развития районов страны.

«Каждому региональному вузу, используя свой профессорско-преподавательский состав, необходимо подготовить план развития районов республики, каждого айыл окмоту. Наука должна помогать развитию экономики и промышленности, анализировать, прогнозировать и быть на шаг впереди. Вузам надо тесно сотрудничать с полномочными представительствами президента в областях.

Как вам известно, в КР началась реализация крупных инфраструктурных проектов, ожидается открытие около 100 предприятий. Нам необходимо иметь резерв кадров, поэтому Министерству образования и вузам надо это учитывать и готовить соответствующие кадры. Особое внимание нужно уделить подготовке специалистов в IT-сфере», — сказал он.



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