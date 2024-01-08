Обвиняемого в избиении гостя на вечеринке водворили в СИЗО. Адвокат считает, что это пытки

Обвиняемого в избиении мужчины на вечеринке по поводу дня рождения водворили в СИЗО на месяц.

Об этом редакции Kaktus.media сообщил адвокат Акынбек Ногоев. Он расценил это как пытки.

Напомним, парень утверждает, что увидел, как тот насилует его сестру. При этом обвиняемый тоже получил телесные повреждения, и сотрудники правоохранительных органов забрали его из больницы.

Имена изменены.

Как рассказала Барчын, сестра обвиняемого, 23 декабря в специально арендованном двухэтажном доме с компанией она отмечала свой день рождения. Двоюродная сестра Лира, по ее словам, пригласила на вечеринку Ашыма и его двух друзей. Мужчина, как подозревает девушка, подмешал ей что-то в энергетический напиток, потому что, угощая ее, странно себя вел, и после употребления она отключилась. А когда пришла в себя, выяснила, что ее младший брат Камал, как он утверждает, увидел лежащего на ней Ашыма со спущенными штанами, сама девушка была без нижнего белья. Камал подскочил, схватил его, они подрались. Сразу Барчын в милицию не обратилась, потому что испугалась.

Попав в больницу, Ашым сказал, что упал и претензий ни к кому не имеет. Камал также попадает в больницу с различными травмами. Через несколько дней жена Ашыма написала заявление на Камала в милицию об избиении. Тогда Барчын написала заявление об изнасиловании. Ей назначили судебно-медицинскую экспертизу, однако, как опасается адвокат девушки Алмагуль Турдумамбетова, она ничего не покажет: ведь с того момента прошло много времени, к тому же акт был прерван. При этом, по словам адвоката, сотрудники правоохранительных органов никаких действий по заявлению Барчын не предпринимают, объясняя это тем, что ждут результатов экспертизы.

Тем временем Лира дает показания, что Ашыма избили Камал и его друзья. Врачей вынудили выписать парня из больницы досрочно и забрали в милицию. Как утверждают адвокаты, то, что Камал тоже получил телесные повреждения, во внимание не принимают, а по заявлению об изнасиловании никого не допрашивают, не предпринимают никаких действий.

"Водворение в СИЗО - это пытки"

Адвокат Акынбек Ногоев настаивал на домашнем аресте Камала, однако 6 января суд избрал парню меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 5 февраля.

"Мы привели все доводы, в том числе о том, что наш подзащитный нуждается в лечении. Предоставили полностью все медицинские документы, где написано, что ему надлежит продолжить дальнейшее лечение. Камалу рекомендованы консультация и лечение у окулиста, потому что у него из-за сотрясения головного мозга зрение ухудшилось до минус шести. Повторю: наш подзащитный нуждается в лечении. Мы заявили, что дальнейшее избрание меры пресечения в виде заключения под стражу расценивается как пытки", - отметил Ногоев.

По словам адвоката, одна из свидетелей говорит, что была массовая драка с участием других ребят с вечеринки, и часть ударов якобы пришлись по ней. Однако, как утверждает Ногоев, другие свидетели дали показания, что Камала просто вывели на улицу и ни в какой драке он не участвовал. Ашыма в это время держали. К тому же эта девушка-свидетель отказалась от прохождения экспертизы.

"Мы предоставили документы и показания всех пятерых свидетелей, которые подтверждают, что наш подзащитный в драке не участвовал. Следователь же предоставил показания одного свидетеля, который был на тот момент в нетрезвом состоянии. Как мы прочитали в процессуальных материалах, этот свидетель со стороны обвинения дает то одни показания, то совершенно другие. То есть в ее словах противоречия. Из-за чего? Из-за того, что свидетель была пьяна", - указал адвокат.

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"Помимо этого, со слов следователя, потерпевший якобы находился семь дней в коме, хотя мы предоставили сведения о том, что 23 декабря у него была операция, а утром 24 декабря он уже разговаривал с оперативными работниками. У нас есть фотографии разговоров с оперативными работниками, с медицинским персоналом. Однако несмотря на это, судья встал на сторону обвинения", - добавил Ногоев.

"Плюс мы предоставили информацию о том, что у Камала есть постоянное место жительства. Его личность установлена. На его иждивении после смерти матери находятся трое несовершеннолетних сестренок. Парень ранее к уголовной ответственности не привлекался. Данных о том, что он будет воспрепятствовать установлению истины по делу и воспрепятствовать следствию, суду, нет. Несмотря на все эти обстоятельства, судья почему-то избрал меру пресечения, связанную с лишением свободы на один месяц", - возмутился адвокат.

Редакция Kaktus.media готова выслушать позицию других сторон дела.



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