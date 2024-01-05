Около 14 тыс. человек в Кыргызстане получают зарплату как персональные ассистенты

Почти 14 тыс. человек получают зарплату как персональные ассистенты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

В республике 13 987 человек получают заработную плату как персональные ассистенты. Они оказывают услуги 14 287 взрослым и детям с инвалидностью.

Согласно законодательству, персональным ассистентом может быть родитель, законный представитель (усыновители, попечители, опекуны), близкие родственники (бабушка, дедушка, полнородные и неполнородные братья и сестры, приемный родитель) или иные лица не старше 65 лет, не имеющие инвалидности и судимости по преступлениям в отношении детей, которые прошли соответствующее обучение. При этом обучение осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Право на персонального ассистента имеют дети с инвалидностью, которые не проживают в интернате.

Для того чтобы стать персональным ассистентом, необходимо подать заявление в территориальное управление труда, социального обеспечения и миграции.

В ведомстве уточняют, что с 1 июня 2022 года услуги персонального ассистента могут получать не только дети с инвалидностью, но и взрослые с ограниченными возможностями здоровья с детства I группы, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе и надзоре. Ежемесячная оплата персональным ассистентам составляет 6 268 сомов.



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