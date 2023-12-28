Нацагентство по инвестициям сопровождает 12 проектов на $2,3 миллиарда

На сегодня Национальное агентство по инвестициям сопровождает 12 проектов стоимостью $2 миллиарда 304 миллиона.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель директора НАИ Жибек Абдуллаева.

По ее словам, это такие проекты, как строительство многофункционального торгово-логистического центра в Чуйской области, многофункциональных комплексов в Бишкеке и Чуйской области, проекты по модернизации НПЗ «Джунда» и завода ЗАО «Кыргыз петролеум компании», строительство солнечных станций, малых ГЭС, логистического парка.

«Кроме того, в рамках поддержки проектов с предоставлением таможенных льгот с 2018 года Нацагентство включило в реестр 126 проектов. В том числе 16 — в 2023-м. Но 33 проекта исключены из списка. В итоге на сегодня в реестре инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным видам деятельности секторов экономики, 93 проекта», — рассказала Жибек Абдуллаева.



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