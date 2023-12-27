Видео - Задержан гражданин находящийся с 2021 года в розыске за похищение человека

Бишкек, "Саясат.kg". На законные требования ГКНБ КР остановить автомашину, со стороны похитителей было оказано сопротивление.

ГКНБ Кыргызской Республики в результате проводимых мероприятий по линии противодействия ОПГ, на территории Узгенского района Ошской области задержан гражданин «О.Б.Н.», находящийся с 2021 года в розыске за похищение человека группой лиц по предварительному сговору с целью выкупа.

Следует отметить, что ранее в декабре 2020 года «О.Б.Н.» и другие члены ОПГ вымогали денежные средства в размере 20 000 долларов США у жителя Баткенской области Х.А.М. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена автомашина марки «Мерседес-Бенц», на которой был похищен Х.А.М. На законные требования ГКНБ КР остановить автомашину, со стороны похитителей было оказано сопротивление. Вышеуказанному О.Б.Н. удалось скрыться, который был объявлен в розыск.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГКНБ было установлено местонахождение «О.Б.Н.» и 23 декабря 2023 года был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР области.

В настоящее время ГКНБ проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению других преступных действий со стороны указанной группы лиц.