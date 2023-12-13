ГКНБ КР: Раскрыто жестокое убийство кримавторитета Р.Акматбаева

Бишкек, "Саясат.kg". Данные факты раскрыты по показаниям киллера К.Асанбека, имя которого в интересах следствия не раскрывается.

ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу с организованными преступными группировками, а также выявлению лиц причастных к сериям заказных убийств, совершенных в целях раздела сфер преступного влияния, раскрыто убийство многолетней давности криминального авторитета Рыспека Акматбаева.

Известно, что 10 мая 2006 года в селе «Кок-жар» возле мечети со стороны неизвестных лиц, подъехавших к месту преступления на автомашине «Ауди-100», было совершено вооруженное нападение на Р.Акматбаева, в результате последний от множества огнестрельных ранений в области головы и грудной клетки скончался на месте.

На тот период, согласно одной из версий правоохранительных органов убийство было совершено одним исполнителем, который находясь в маске в упор расстрелял Р.Акматбаева из автомата «Калашникова», после чего сев автомашину скрылся в направлении г.Бишкек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.97 «Убийство» УК КР (в редакции 1997 года), которое по неизвестным причинам до настоящего времени оставалось не раскрытым резонансным преступлением.

Однако, в ходе проводимых ГКНБ КР комплекса оперативных мероприятий, установлено что убийство Р.Акматбаева было организовано и совершено со стороны покойных К.Асанбека, А.Анапияева, Б.Самсалиева (известный как «Боха Казарманский») и М.Раимбекова (известный как «Рэмбо», без вести пропавший).

В частности, ликвидацию Р.Акматбаева должны были исполнить все вышеуказанные участники, однако в момент совершения убийства за рулем автомашины оставался М.Раимбеков, а также в заднем пассажирском салоне К.Асанбек, который руководил за происходящим процессом. В связи с чем, не ждав выхода последнего А.Анапияев и Б.Самсалиев непосредственно в упор расстреляли Р.Акматбаева, после чего скрылись в неизвестном направлении. Данные факты раскрыты по показаниям киллера К.Асанбека, имя которого в интересах следствия не раскрывается.

Кроме этого, в настоящее время ГКНБ КР проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и выявление причастности К.Асанбека и его преступных группировок к другим аналогичным преступлениям. О результатах которых будем информировать отдельно.

