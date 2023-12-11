ОсОО "Алтынкен" объявляет тендер на железнодорожные перевозки

ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание услуги:

Перевозка золотосодержащего концентрата по железной дороге.

По маршрутам:

1. ж/д станция Быстровка-Оскемен (713007)

2. ж/д станция Быстровка-Достык (708507)

3. ж/д станция Быстровка-Ахангаран (723009) 60-75 вагонов/месяц годовой объем 35000 СМТ 15.12.2023г.

Заявку на сотрудничество и необходимые документы (свидетельство о регистрации компании (патент), устав, разрешения, сертификаты и справка из УГНС и т.д.) до окончания срока подачи представить в ОсОО "Алтынкен".

Вышеуказанные документы отправить на e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. до 15 декабря 2023 года.

С вопросами с 8.00 до 17.00 звонить в УС ОсОО "Алтынкен".

Контактные телефоны: (+996708) 001 007 (Калыс)

URL: https://www.vb.kg/434051