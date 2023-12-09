Видео - Задержаны работники медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК)

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся следственные действия по установлению других должностных лиц, причастных к данному преступлению.

В рамках проводимой системной работы по демонтажу коррупционных проявлений в системе здравоохранения, ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по ст. 343 (вымогательство взятки) УК КР, по факту вымогательства денежных средств на постоянной основе со стороны членов (МСЭК) у лиц, с ограниченными физическими возможностями за определение группы инвалидности.

В результате специальных следственных действий зафиксированы 22 факта вымогательства и получения денежных средств членами МСЭК в Араванском районе, где по предварительным подсчетам общая сумма полученных денежных средств только за один приемный день составляет около 60-70 тыс. сомов.

По результатам следственно-оперативных мероприятий Председатель МСЭК «А.А.М» и члены комиссии «Ч.Э.А.» и «Ж.М.З.» задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению других должностных лиц, причастных к данному преступлению.