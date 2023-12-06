Канатбек Азиз освобожден от должности директора НИСИ

Соответствующий указ подписал глава государства.

Канатбек Азиз освобожден от занимаемой должности директора Национального института стратегических исследований при президенте. Соответствующий указ подписал глава государства.

На пост директора НИСИ Канатбек Азиз был назначен в августе 2022 года.

Канатбек Азиз — адвокат, бывший заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии КР, доктор политических и юридических наук. В октябре 2020-го баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Мекеним Кыргызстан». Был адвокатом экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова, защищал также лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.



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