Деятели кино разных стран почтили память кинорежиссера Геннадия Базарова

Я помню всех, но почему-то Гену запомнила больше других...

В праздничные дни кыргызского кино гости проходящего в Кыргызстане Первого Бишкекского международного кинофестиваля встретились с инициаторами и участниками интерактивной площадки "Альтернатива Базарова" и вместе почтили память кинорежиссера Геннадия Базарова. Знаменитости кино посетили дом-музей кыргызского мэтра и стали почетными членами киноклуба "Альтернатива Базарова". Гости - это узнаваемые и любимые зрителями автор и исполнительница главной роли известного фильма "Невестка" (1971 г.) - народный артист Туркменской ССР, лауреат Государственной премии СССР, сценарист, кинорежиссер и кинооператор, член Президиума Российской Академии кинематографических искусств "Ника" Ходжакули Нарлиев, народная артистка СССР, известная советская и туркменская актриса театра и кино, сценарист Майя-Гозель Аймедова и известный казахстанский киновед и кинокритик, арт-директор кинофестиваля "Евразия" Гульнара Абикеева.

Как сказал Ходжакули Нарлиев, вспоминая прославленного соотечественника Махтумкули Кулиева, туркменский поэт и философ подарил миру много творческих высот, и очень знаменательно, что через 200-250 лет такой личностью стал кыргызский писатель Чынгыз Айтматов. "Сам человек не может ходить по миру, но имя его может, - считает Ходжакули Нарлиев. - Если человеческий сын пришел на этот свет, то он должен завоевать славу своему имени. Базаров выполнил все наставления туркменского мыслителя. Созданные его душой, умом и талантом фильмы стоят отдельно и отдельно в них видно его лицо, как у наших барханов из народной притчи, каждый из которых имеет своё лицо. Кино, как белое полотно, такое искусство, от которого ничего не скроешь. Оно покажет на экране скрытую от всех далёкую тайну твоей души. Я помню, как Толгонай из "Материнского поля" спрашивала у Земли: "Как быть дальше?", а та ей отвечала: "Ты – человек, мать, хозяйка и сама должна решить!". На лице этой матери было столько тревоги и заботы о людях, и всё это, конечно, были заботы Гены и потребность его души отвечать так всему миру. Геннадий Базаров не любил идти вместе со всеми по большой улице, у него была своя дорога, чтобы никому не показываться, чтобы о нём меньше говорили. Его душе было чуждо заниматься показухой, а присущая ему человеческая скромность осталась во всех его картинах, которые делают его особенным. Мы все свидетели, что Гена должен попасть в рай".

"Я помню всех, но почему-то Гену запомнила больше других, - поделилась своими впечатлениями от встречи Майя-Гозель Аймедова. - А сегодня я еще узнала, что он – необыкновенный художник. В Базарове есть что-то мистическое. В двух-трех чёрточках – вся жизнь: жизнь несчастного человека, над которым стоит рок, жизнь матери, которая делится своим материнским богатством и т.п. В квартире-музее Геннадия Базарова – везде его аура, и он по-прежнему наблюдает за всеми нами".

"Еще на прошлой неделе, в пятницу, я говорила на лекции о "Материнском поле" и о постколониальных тенденциях, когда почти все советские фильмы 60-х были с идеологемами, а "кыргызское чудо" жило и росло совершенно в другом пространстве и государстве, - говорит киновед из Казахстана Гульнара Абикеева. - Когда я сравниваю "Материнское поле" с другими фильмами о матери, то сразу видна разница. И дело, оказывается, в том, насколько режиссер прочувствовал национальные особенности своих героев. Базаров – большой интеллектуал, он - классика кинематографа. У меня всегда такое ощущение, что он вечно молодой. И это большой подарок судьбы, что нас пригласили в дом Мастера, чтобы мы могли выразить ему дань памяти, прикоснуться к его картинам, книгам и фотографиям. Если вспоминать историю, то для кино Центральной Азии такие семинары, кинофорумы всегда были очень важны, потому что не всё попадало на союзные и зарубежные просмотры. Наше лучшее кино чествовалось и отмечалось достижениями именно в этом регионе. Благодаря вот таким региональным встречам кинематографисты Центральной Азии больше дружили, лучше узнавали друг друга".

"Я из нового поколения кинематографистов Кыргызстана и про меня иногда говорят, что я один из тех, кто поднял упавший флаг кыргызского кино. Но сам я только 5-6 лет назад стал без страха общаться с такими мэтрами, как вы, потому что вы всегда были для меня недосягаемыми людьми, - обратился к гостям народный артист КР, кинорежиссер Актан Арым Кубат. - Наша встреча – это не только воспоминание о Геннадие Садыровиче, но, как еще говорят у кыргызов, мы хотим, чтобы ваша слава перешла к нам. "Альтернатива Базарова" – это наша лепта в память о коллеге и учителе".

Елена Баялинова, член Союза кинематографистов КР.





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