Видео - Предпринимателям возмещен причиненный ущерб по делу ТНП

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время по материалам досудебного производства продолжаются следственные мероприятия.

Как ранее сообщалось, ГКНБ КР в рамках материалов уголовного дела, были задержаны члены организованной преступной группировки криминального лидера покойного К.Асанбека, которые на протяжении долгих лет занимались незаконным завладением у предпринимателей и граждан КР грузов, товаров народного потребления экспортированной из КНР, в последующем организации последними устойчивой преступной схемы на территории КР и стран СНГ.

Напомним, что в адрес ГКНБ КР с заявлением обратилась гр. «М.Г.», которой со стороны криминалитета нанесен материальный ущерб в размере 385 тыс. долларов США. В результате проведенной проверки доводы заявителя нашли свое подтверждение, в связи с чем следственными органами ГКНБ КР было возбуждено уголовное дело по факту «мошенничества в особо крупном размере».

Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а также собранных по делу доказательств были установлены и задержаны отдельные члены ОПГ К.Асанбека, в том числе лица отбывающие наказания в исправительных учреждениях СИН при МЮ КР.

По результатам следствия, со стороны отдельных задержанных лиц причиненный ущерб полностью возмещен транспортно-логистической компании и владельцам грузов ТНП.

В свою очередь, они поблагодарили Руководство и всех сотрудников ГКНБ КР за проводимую оперативную работу, направленную на борьбу с ОПГ и защиту прав предпринимателей.

В настоящее время по материалам досудебного производства продолжаются следственные мероприятия.