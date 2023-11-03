ГКНБ предупреждает: граждане Кыргызстана, намеревающиеся участвовать в вооруженных конфликтах в Палестине, будут наказаны

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время среди пользователей сети Интернет активно распространяются провокационные посты...

В настоящее время на фоне палестино-израильского вооруженного конфликта в социальных сетях, а также среди пользователей сети Интернет активно распространяются провокационные посты, публикации и комментарии отдельных пользователей о необходимости совершения джихада на территории Палестины.

В этой связи, ГКНБ КР предупреждает о предусмотренной уголовной ответственности за участия граждан КР в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки.

Ведомство строго предупреждает о том, что при наличии признаков намерении у лица участия либо отправки в зоны вооруженных конфликтов, или же склонение к этому будут привлекаться к уголовной ответственности по ст.256 (наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества), и ст.416 (наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет) УК КР.