Сотрудница СИН раньше положенного срока освободила осужденного и сама попала под суд

Сотрудницу Службы исполнения наказаний судили за освобождение осужденного раньше положенного срока.

Ей запретили работать в системе три года и оштрафовали. Постановление размещено на сайте Верховного суда.

Имена изменены.

Органы следствия предъявили обвинение Моор в том, что она, будучи старшим инспектором отдела исполнения приговоров и специального учета учреждения №1 СИН, допустила незаконное преждевременное освобождение осужденного: его освободили раньше положенного срока на 24 дня.

Аламудунский районный суд признал ее виновной в халатности и назначил наказание в виде штрафа в 50 тыс. сомов в доход государства. Определением судебной коллегии Чуйского областного суда приговор отменен. Моор признана виновной в совершении проступка. Дело прекращено в связи с декриминализацией.

Старший помощник прокурора в кассационном представлении указала, что в действиях Моор есть состав преступления, и суд апелляционной инстанции необоснованно прекратил дело в связи с декриминализацией. Она попросила определение суда второй инстанции отменить и оставить в силе приговор Аламудунского районного суда Чуйской области.

Из материалов дела следует, что 28 мая 2020 года М. Т. Ж. признан виновным и осужден к трем годам лишения свободы со штрафом 50 тыс. сомов. В связи с амнистией неотбытый срок наказания мужчине сократили. Неотбытый срок наказания М. Т. Ж. следовало исчислять с 29 июня 2020 года, конец срока наказания после применения амнистии приходился на 29 сентября 2021 года. Из протокола осмотра журнала учета прибывших и убывших осужденных следует, что М. Т. Ж. действительно освобожден и убыл из учреждения №1 СИН 4 сентября 2021 года.

Непризнание обвиняемой вины суды расценили как способ ее защиты и желание уйти от ответственности, а к доводам, что она не знала правильного подсчета неотбытого срока наказания, отнеслись критически.

Коллегия Верховного суда постановила определение судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Чуйского областного суда отменить. Приговор Аламудунского районного суда изменить и определить наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с исполнением приговора и специального учета в системе СИН, сроком на три года. В остальной части судебный акт оставить без изменения.



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