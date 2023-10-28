Принят законопроект «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О статусе Баткенской области» в третьем чтении

Бишкек, "Саясат.kg". На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 25 октября, депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О статусе Баткенской области» в третьем чтении.

Инициаторы законопроекта – депутаты Ажибаев Ч.И., Нурбаев Ж.П., Атажанов Ы.Ы., Ражабалиев Н.А., Матраимов И.И., Темирбаева М.О., Талиева К.А., Алиев М.К., Бакиров О.М., Козуев А.А., Айжигитов С.А. Об этом сообщает отдел по работе с общественностью и СМИ Жогорку Кенеша.

Так, проектом закона предлагается определить размер ежегодного дополнительного субсидирования Государственной программы по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию Баткенской области со стороны государства в сумме не менее 1,5 млрд. сомов.

Кроме этого, в третьем чтении принят проект Закона Кыргызской Республики «О присоединении Кыргызской Республики к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЭСКАТО)».

Законопроект подготовлен в целях ускорения внедрения мер по упрощению цифровой торговли. Соглашение разработано как универсальный инструмент, доступный для стран с разным уровнем развития, и нацелено на упрощение процедур безбумажной трансграничной торговли (обмена данными) между заинтересованными странами-участницами ЭСКАТО путем создания специализированного межправительственного механизма для разработки правовых и технических решений.



