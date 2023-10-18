"Беспредел". Депутат высказалась о косметологах без медобразования

На заседании Жогорку Кенеша 18 октября показали видео Kaktus.media.

После просмотра депутат Аида Исатбек кызы отметила, что многие косметологи не имеют медицинского образования и не знают, что хирургические инструменты подлежат многоступенчатой обработке.

"Многие из них окончили только медицинские колледжи по специализации "сестринское дело" и проводят достаточно сложные операции на пациентах. Тем самым наносят ущерб их здоровью, а также ущерб врачам с высшим образованием.

Недавно на личном приеме директор студенческой поликлиники отметила высокий рост заболеваемости гепатитом С и туберкулезом среди молодежи. В антисанитарных условиях, не предназначенных для каких-либо манипуляций, мастера делают такие процедуры, как мезотерапия, плазмалифтинг, подтяжку лица, липосакцию, вводят филлеры и ботулотоксины - все, что запрещено делать без медицинского образования и лицензии", - заявила депутат.

По ее словам, во многих салонов красоты нет разрешительных документов, лицензий, дипломов об образовании, а сертификаты, которые там представляют, нелегальны.

"В нестерильных условиях хранятся медпрепараты для операций. Мастера используют филлеры корейского и китайского происхождения, которые завозятся в Кыргызстан нелегально, они не зарегистрированы. Значит, не изучен их состав. Мастера пишут, что учились в других странах, используют нелегальные сертификаты и дипломы, которые можно напечатать на любом цветном принтере, дают громкую рекламу в соцсетях, чем заманивают граждан на красивые, отфотошопенные фотографии пациентов. Впоследствии граждане поступают с тяжелыми осложнениями, заболеваниями различного типа, неврозом тканей", - отметила Исатбек кызы.

Она добавила, что сегодня у Министерства здравоохранения нет возможности прекратить этот беспредел, потому что закон не позволяет.

"Минздрав не может сразу закрыть кабинет, в котором были допущены такие нарушения", - сказала депутат и попросила спикера Нурланбека Шакиева дать таможенной службе поручение предоставить информацию о нелегальном ввозе медпрепаратов из Китая и Кореи, которыми торгуют на рынках, Министерству образования - предоставить данные о лицензиях, выданных образовательным центрам, которые проводят нелегальное обучение мастеров, МВД - предоставить информацию о жалобах на действия мастеров без медобразования, Минздраву совместно с налоговой службой - провести рейд в косметологических кабинетах по всей стране.



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