Кыргызстан передаст в управление Узбекистану четыре пансионата на Иссык-Куле

Речь идет о пансионатах «Дилором», «Золотые пески», «Рохат» и «Бустон».

Кыргызстан на 49 лет передаст в управление Узбекистану четыре пансионата, расположенные на берегу озера Иссык-Куль. Об этом «Азаттыку» сообщил директор Госагентства по управлению государственным имуществом Канатбек Тургунбеков.

Речь идет о пансионатах «Дилором», «Золотые пески», «Рохат» и «Бустон».

По словам Тургунбекова, Узбекистан планирует инвестировать в каждый пансионат порядка 15-20 млн долларов.

В 2016 году правительство Кыргызстана во главе с Темиром Сариевым решило национализировать четыре пансионата на Иссык-Куле, которые принадлежали Узбекистану: «Рохат-НБУ» (позже переименован в «Алтын-Жай), «Золотые пески» (позже «Бостери»), «Дилором» (позже «Энесай») и «Бустон» (сохранил название).

Но Узбекистан подал иск в международный арбитраж. Ташкент считает, что кыргызская сторона нарушила соглашение между государствами бывшего СССР от 1992 года о пользовании объектами, которые после развала Союза оказались на территории другой республики. В 2022 году министр юстиции Аяз Баетов сообщал журналистам, что арбитражное разбирательство по четырем пансионатам продолжается. При этом, по его словам, параллельно велся переговорный процесс.