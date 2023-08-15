Видео - По факту участие гражданина КР в вооруженном конфликте на территории иностранного государства

Бишкек, "Саясат.kg". 01 августа 2023 года Б.у.Б. был задержан и по результатам следствия уголовное дело направлено в суд.

В рамках проводимых контрразведывательных мероприятий Управлением ГКНБ КР по Нарынской области установлен гражданин Кыргызской Республики Б.у.Б., принимавший участие в боевых действиях на территории Украины.

Установлено, что Б.у.Б. 22 февраля 2022 года выехал в Российскую Федерацию на трудовые заработки, где за совершение преступления был привлечен к уголовной ответственности с отбыванием наказания в одной из исправительных учреждений Российской Федерации. На фоне специальной военной операции, проводимой вооруженными силами Российской Федерации на территории Украины, Б.у.Б. был зовербован представителями ЧВК “Вагнер” и на контрактной основе примкнул в ряды военных групп, выполнявшие боевые задачи на территории Украины.

01 августа 2023 года Б.у.Б. был задержан и по результатам следствия уголовное дело направлено в суд.

Необходимо отметить соответствие со ст. 256 “Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества или прохождение за пределами Кыргызской Республики подготовки для совершения террористического акта” наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.