Состоялась очередная встреча по вопросам кыргызско-таджикской границы

Встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания.

В соответствии с планом-графиком встреч на 2023 год с 4 по 10 августа в Душанбе (Таджикистан) состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.



По итогам встречи подписан соответствующий протокол.

Встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания.

Следующая встреча рабочих групп запланирована на территории Кыргызской Республики.



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