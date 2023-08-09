Работников "Тазалыка" обеспечили спецодеждой

Одежда скроена с учетом требований сотрудников.

Муниципальное предприятие "Тазалык" обеспечивает своих сотрудников зимней специальной одеждой со светоотражающими элементами. Одежда скроена с учетом требований сотрудников.

Отмечается, что одежда со светоотражающими элементами повышает видимость человека на дороге. В вечернее время, когда дворы и улицы имеют недостаточное освещение, наличие отражателя может спасти жизнь. Одежда со светоотражателем – это важнейший элемент безопасности.

На данный момент готово более 1 000 комплектов. К осени почти все сотрудники получат новую форму.



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