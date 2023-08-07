Отец с дочерью пропали в Ала-Арче. Они погибли

Мужчину и девочку, которые пропали в Ала-Арче 3 августа, нашли мертвыми.

Об этом сообщается на странице Совеобщественной безопасности в сети Faceboo



Тело Бориса Михайлова обнаружили утром 6 августа в реке Ала-Арча. Его вытащили из воды примерно в 15.30 и передали сотрудникам милиции.

Чуть позже спасатели МЧС достали из реки тело его 8-летней дочери Руфины и также передали сотрудникам МВД.

Для проведения поисковых работ были привлечены пять спасателей центра подготовки и переподготовки специалистов гражданской защиты МЧС, отряда службы спасения Иссык-Атинского района Управления МЧС по Чуйской области, а также 15 родственников пропавших без вести.

Напомним, 3 августа в ущелье Ала-Арча в районе альплагеря пропали Борис Михайлов с дочкой Руфиной.



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