Произошел инцидент между жителями приграничных районов КР и РТ

На кыргызско-таджикском участке государственной границы 24 июля 2023 года произошел инцидент между жителями приграничных районов.
Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.
"Граждане Кыргызской Республики жители села Ак-Сай Д.Ж. и Д.А. направлялись на личном автомобиле по автодороге Ак-Сай – Кок-Таш.
В это же время по дороге ехала колонна из 8 машин, принадлежащих гражданам Таджикистана и направлявшихся из анклава Ворух (РТ) в село Ходжаи-Аало.
Граждане Таджикистана на своих машинах пытались подсечь автомашину граждан Кыргызстана.
Вследствие чего в местности Дача между вышеуказанными гражданами Кыргызстана и Таджикистана произошла драка.
С целью недопущения эскалации конфликта на место прибыл сотрудник территориального подразделения МВД Кыргызстана.
Однако, когда он подъезжал к месту инцидента, граждане Таджикистана – жители села Ходжаи-Аало напали на него.
Сотруднику МВД Кыргызстана удалось выехать оттуда, однако граждане Таджикистана пытались избить его, а также разбили зеркало заднего вида его автомобиля.
В настоящее время проводятся переговоры пограничных представителей Кыргызстана по Баткенскому участку и Таджикистана по Исфаринскому участку.
Силовые структуры и правоохранительные органы Кыргызской Республики проводят мероприятия по стабилизации обстановки на кыргызско-таджикском участке госграницы.
Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики призывает граждан не поддаваться панике, а уточнять всю информацию у государственных органов".
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