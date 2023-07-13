В России избили артиста цирка. Подозреваемого задержали в Кыргызстане

В Кыргызстане задержан подозреваемый в избиении артиста цирка, которое произошло в российском городе Пермь.
Как сообщают местные СМИ, в ночь на 3 июля в гостинице Пермского цирка поссорились сотрудники частного охранного предприятия и артисты. Один из охранников ударил дрессировщика Игоря Корчагина, в результате чего последний упал на пол и получил черепно-мозговые травмы. Корчагин находится в коме.
По подозрению по ст.111 («Причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ 12 июля был задержан 20-летний С.И. Его доставили в Пермь и водворили в СИЗО.
Отвечая на вопросы, подозреваемый заявил, что не знает, за что он был задержан.
АКИpress
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