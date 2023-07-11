Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров предлагает внедрить почасовую оплату труда.
Об этом он сообщил, выступая на коллегии Министерства труда, социального обеспечения и миграции по итогам первого полугодия.
Глава кабмина рекомендовал Минтруда внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс.
«Во всем мире применяется почасовая оплата труда. У нас месячная. Швеи перешли на количество сшитых платьев, например. Сшил одно платье — получил 15 сомов. А мы до сих пор остались при Союзе с зарплатой», — сказал он.
Акылбек Жапаров подчеркнул: чтобы жить достойно, нужно получать достойную оплату труда.
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