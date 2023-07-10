Танцоры из Кыргызстана завоевали золото на международном турнире WDSF Open

Спортсмены из Кыргызстана завоевали золото на международном турнире по спортивным бальным танцам во Вьетнаме.
Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе Федерации танцевального спорта Кыргызской Республики.
Как сообщается, с 7 по 9 июля в Ханое проходил ежегодный международный турнир по спортивным бальным танцам WDSF Open. В турнире, помимо кыргызстанцев, также принимали участие спортсмены из Вьетнама, Кореи, Филиппин, Казахстана, Гонконга, Макао и многих других азиатских стран.
В категории "Молодежь, латина" кыргызстанцы Владимир Вырлеев и Мария Прощлецова заняли первое место, завоевав золотую медаль среди 19 пар.
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