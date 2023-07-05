В Бишкеке родственники пациента напали на медика

В Бишкеке родственники пациента напали на медика.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова.

По ее словам, больного привезли без признаков жизни. Он давно стоял на учете.

«Действия родственников не укладываются в голове. Они набрасываются на медперсонал в реанимации с криком «Помогите». Но помочь не дают — отталкивают реаниматолога, не дают провести сердечно-легочную реанимацию, вступают врукопашную, скручивают руки, сняли обувь, бьют по голове, выгнали всех медиков из реанимационной палаты. Оскорбления, обвинения сыпятся тут же», — рассказала Бермет Барыктабасова.

Она добавила, что врачи дважды вызывали 102. «Милиционеры приезжали и говорили: «Не будем же из-за царапин заводить уголовное дело», — сказала глава профсоюза.

В комментарии 24.kg она отметила, что врач не хочет афишировать случившееся, потому фамилию и организацию здравоохранения она назвать не может. И добавила, что профсоюз будет заниматься этим делом.

По данным Бермет Барыктабасовой, пострадавшая будет писать заявление в милицию.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/269615/