Борьба с курением продолжается. Депутат предлагает очередные поправки

Депутат парламента Данияр Толонов предлагает поправки в Налоговый кодекс.
Документ вынесен на общественное обсуждение.
Инициатор отмечает, что нужно привести законодательство в соответствие с техническим регламентом ЕАЭС. По его словам, техрегламент должен содержать перечень продукции или описание объектов технического регулирования, требования к ним и правила их идентификации.
В документе говорится, что нужно конкретизировать определение «изделие с нагреваемым табаком». Оно будет синхронизировано как с Налоговым кодексом, так и с требованиями технического регламента ЕАЭС.
На сегодня действующие нормы не соответствуют требованиям техрегламента ЕАЭС.
Данияр Толонов отметил, что законодательно следует также закрепить, что, помимо сигарет, несовершеннолетним нельзя продавать устройства для нагревания никотинсодержащих изделий, никотинсодержащие жидкости, изделия с нагреваемым табаком. Не должна допускаться также розничная торговля сигаретами и папиросами поштучно, без потребительской тары. Изделия с нагреваемым табаком, устройства для нагревания никотинсодержащих изделий, никотинсодержащие жидкости нельзя продавать вместе с товарами, не являющимися табачными и никотинсодержащими.
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