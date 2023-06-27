Регулярных рейсов из Кыргызстана в Россию стало больше

Об этом сообщается на сайте ОАО «Международный аэропорт «Манас».
Кыргызстанская авиакомпания «Аэро Номад Эйрлайнс» 26 июня выполнила свой первый регулярный рейс по маршруту Ош — Сургут — Ош. Об этом сообщается на сайте ОАО «Международный аэропорт «Манас».
Тем самым она увеличила количество вылетов из Кыргызстана в Россию. Полеты будут выполняться на воздушном судне «Аэробус А320» по понедельникам.
Напомним, авиакомпания Utair осуществляет перелеты по этому маршруту по субботам.
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