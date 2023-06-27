Регулярных рейсов из Кыргызстана в Россию стало больше

Об этом сообщается на сайте ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Кыргызстанская авиакомпания «Аэро Номад Эйрлайнс» 26 июня выполнила свой первый регулярный рейс по маршруту Ош — Сургут — Ош. Об этом сообщается на сайте ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Тем самым она увеличила количество вылетов из Кыргызстана в Россию. Полеты будут выполняться на воздушном судне «Аэробус А320» по понедельникам.

Напомним, авиакомпания Utair осуществляет перелеты по этому маршруту по субботам.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/269048/