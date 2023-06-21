Крупный пожар на нефтебазе полностью потушен.Пострадало 4 человека

Крупный пожар произошедший 20 июня в 19-22 на нефтебазе близ железнодорожной станции "Шопоков" полностью потушен.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По ее данным, всего к тушению пожара на нефтебазе были привлечены 8 пожарных расчетов МЧС КР, а также 3 бригады скорой помощи и 1 пожарный поезд "Кыргыз темир жолу".
В результате пожара пострадали 4 человека. Все они доставлены в городскую больницу Бишкека.
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