Кабмин не выполнил ни одного пункта из депутатского постановления по Ботсаду

Кабмин не выполнил ни одного пункта из постановления комитета Жогорку Кенеша по Ботаническому саду.

Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщил депутат Эмиль Жамгырчиев.

По его словам, кабмин сократил финансирование, запланированное на 2023 год, — с 102 миллионов сомов до 23 миллионов.

«Но из 23 миллионов тоже ни копейки не выделили», — добавил нардеп.

Он отметил, что из посаженных саженцев 30 процентов засохли.

«Мы их специально привезли из Европы. Но из-за отсутствия ирригации и полива саженцы засохли. В XXI веке у нас поливают растения водовозами МЧС и «Тазалыка». В постановлении комитет четко прописал задачи. Но ни один пункт кабмин не выполнил. Вы так относитесь к работе, которую поручил и контролирует президент. Вы безраличны к этому вопросу и поэтому сидите тут, лыбитесь», — обратился Эмиль Жамгырчиев к заместителю главы кабмина Эдилю Байсалову.

По его словам, вопрос обеспечения общественной безопасности в Ботаническом саду тоже не решен. «Посмотрите СМИ. Сколько убийств, массовых драк, изнасилований! Могли бы одного сотрудника правоохранительных органов поставить, спасли бы сколько жизней», — сказал депутат.

Напомним, в феврале 2022 года сотрудники Научно-исследовательского института «Ботанический сад имени Энвера Гареева» НАН обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой сохранить Ботсад. Они отмечали, что в случае, если он лишится статуса научного учреждения государственного масштаба, Кыргызстан потеряет единственный в стране Ботанический сад.



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